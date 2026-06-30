ABD’nin çekme tel ihracatı 2026’nın Nisan ayında %3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin çekme tel ihracatı bir önceki aya kıyasla %3 düşüş ve 2025’in aynı ayına kıyasla %5,8 artışla 7.432 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 20,56 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 19,86 milyon $’a kıyasla 19,57 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 3.272 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3.018 mt’a kıyasla 3.482 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.283 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.