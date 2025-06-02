ABD’nin çekme tel ihracatı Mart’ta aylık %16,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin çekme tel ihracatı Mart ayında bir önceki aya kıyasla %16,6 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %7,2 düşüşle 7.773 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,9 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 20,4 milyon $’a kıyasla 18,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.735 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.873 mt’a kıyasla 3.254 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.941 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.