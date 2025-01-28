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ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım’da aylık %16,9 azaldı

Salı, 28 Ocak 2025 10:02:34 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %16,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %22,5 düşüşle 5.763 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 18,1 milyon $’a kıyasla 16,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 2.784 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.859 mt’a kıyasla 2.747 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.981 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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