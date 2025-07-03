ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Nisan ayında %9,6 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin çekme tel ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %9,6 düşüş ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %10,9 artışla 7.025 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 18,8 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 20,3 milyon $’a kıyasla 19,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 2.941 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.393 mt’a kıyasla 3.018 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.351 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.