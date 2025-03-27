ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak’ta aylık %15,1 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %15,1 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 7.932 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 17,2 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a kıyasla 20,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.787 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.530 mt’a kıyasla 3.297 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.673 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.