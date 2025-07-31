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ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Mayıs ayında %1,3 yükseldi

Perşembe, 31 Temmuz 2025 10:10:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin çekme tel ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %0,9 düşüşle 7.114 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 19,9 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a kıyasla 18,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.018 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.516 mt’a kıyasla 2.908 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.831 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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