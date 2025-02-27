ABD’nin çekme tel ihracatı Aralık’ta aylık %19,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %19,6 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %27,3 artışla 6.984 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a kıyasla 17,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.747 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.381 mt’a kıyasla 2.787 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.834 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.