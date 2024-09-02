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ABD’nin çekme tel ihracatı Haziran ayında aylık %15,9 arttı

Pazartesi, 02 Eylül 2024 09:11:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %15,9 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,1 düşüşle 8.322 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a kıyasla 18,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.516 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.490 mt’a kıyasla 3.916 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.708 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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