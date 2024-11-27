ABD’nin çekme tel ihracatı Eylül’de aylık %7,8 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin çekme tel ihracatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %7,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,6 düşüşle 6.638 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 18,7 milyon $’a kıyasla 17,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.438 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.613 mt’a kıyasla 3.092 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.376 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.