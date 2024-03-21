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ABD’nin ağır profil ithalatı Ocak ayında %11,2 arttı

Perşembe, 21 Mart 2024 09:25:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,2 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 64.232 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 63,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 76,4 milyon $’a kıyasla 70,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Aralık ayında kaydedilen 1.348 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 11.309 mt’a kıyasla 17.222 mt ile İspanya’dan yaptı. İspanya’yı, 11.891 mt ile Meksika, 10.896 mt ile Almanya, 9.895 mt ile Lüksemburg ve 8.361 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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