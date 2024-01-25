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ABD’nin ağır profil ithalatı Kasım ayında %34,9 düştü

Perşembe, 25 Ocak 2024 09:35:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %34,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %9,2 düşüşle 48.836 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 78,1 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 69,2 milyon $’a kıyasla 49,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Ekim ayında kaydedilen 9.786 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 9.773 mt’a kıyasla 9.398 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 9.149 mt ile BAE, 8.979 mt ile Kanada, 7.791 mt ile Güney Kore ve 3.676 mt ile Lüksemburg takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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