ABD’nin ağır profil ithalatı Eylül ayında %38,8 azaldı

Salı, 29 Kasım 2022 09:08:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %38,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 45.270 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 95,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 50,4 milyon $’a kıyasla 61,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 21.121 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 10.331 mt’a kıyasla 12.624 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 11.055 mt ile Güney Kore, 8.639 mt ile Kanada, 5.559 mt ile İngiltere ve 3.537 mt ile Almanya takip etti.