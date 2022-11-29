﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ağır profil ithalatı Eylül ayında %38,8 azaldı

Salı, 29 Kasım 2022 09:08:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %38,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %0,5 artışla 45.270 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 95,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 50,4 milyon $’a kıyasla 61,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 21.121 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 10.331 mt’a kıyasla 12.624 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 11.055 mt ile Güney Kore, 8.639 mt ile Kanada, 5.559 mt ile İngiltere ve 3.537 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel ticari profil fiyatları yatay seyretti veya hafifçe yükseldi

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Noksel ERW çelik boru üretim tesisi için onay aldı

28 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ekim ayında aylık %2,9 arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Tokyo Steel Aralık ayı teslimatlı yerel çelik fiyatlarında değişikliğe gitmedi

22 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep ve rekabetçi ithal teklifler nedeniyle sertçe düştü

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin ağır profil ihracatı Eylül ayında %14,3 düştü

17 Kas | Çelik Haberler

İDÇ’nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %140,7 arttı

10 Kas | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 45. Hafta

08 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 44. Hafta

01 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları düştü

31 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük