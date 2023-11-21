ABD’nin ağır profil ithalatı Eylül ayında %22,6 düştü

Salı, 21 Kasım 2023 09:13:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ithalatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %22,6 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %5,1 düşüşle 42.939 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 59,4 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 61,3 milyon $’a kıyasla 45,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla ağır profil ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 13.386 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 11.055 mt’a kıyasla 12.066 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 11.203 mt ile Meksika, 9.533 mt ile Kanada, 4.577 mt ile Almanya ve 2.432 mt ile Lüksemburg takip etti.