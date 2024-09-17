ABD’nin ağır profil ihracatı Temmuz’da aylık %27,4 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %27,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 34.127 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 29,7 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 42,3 milyon $’a kıyasla 38,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 19.363 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 25.016 mt’a kıyasla 24.096 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.368 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.