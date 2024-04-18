ABD’nin ağır profil ihracatı Şubat ayında %16,3 yükseldi

Perşembe, 18 Nisan 2024 10:02:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %16,3 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 38.087 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 39,8 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 47,6 milyon $’a kıyasla 45,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 24.736 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 25.755 mt’a kıyasla 29.712 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.995 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.