ABD’nin ağır profil ihracatı Ocak ayında %48,3 yükseldi

Çarşamba, 20 Mart 2024 09:01:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %48,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %13,3 düşüşle 32.759 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 27,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 50,3 milyon $’a kıyasla 39,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 15.582 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 25.743 mt’a kıyasla 24.736 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.933 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.