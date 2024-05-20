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ABD’nin ağır profil ihracatı Mart’ta aylık %12,7 geriledi

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 11:25:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %12,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 33.247 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 52,1 milyon $’a kıyasla 38,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 29.711 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 27.406 mt’a kıyasla 22.047 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.863 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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