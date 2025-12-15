 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Ağustos ayında %1,1 düştü

Pazartesi, 15 Aralık 2025 10:30:03 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %50,7 düşüşle 18.927 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 24,8 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 40,5 milyon $’a kıyasla 28,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.607 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 8.509 mt’a kıyasla 10.238 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 6.161 mt ile Kanada ve 1.527 ile Vietnam takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 51. hafta, 2025

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 50. hafta, 2025

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 49. hafta, 2025

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Vietnam Çin’den ithal H profile yönelik antidamping vergilerini inceliyor

28 Kas | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 48. hafta, 2025

25 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %1 azaldı

21 Kas | Çelik Haberler

Türkiye AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı inşaat demiri kotasını tüketti

19 Kas | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 47. hafta, 2025

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İDÇ’nin net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azalırken, satış geliri arttı

12 Kas | Çelik Haberler

Tayland Çin’den ithal H profile antidamping vergisi getirdi

12 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

HEB Profil
Genişlik:  100 - 1.000 mm
ST44
ANK METAL
Teklifi Gör
NPU Profil
Genişlik:  30 - 400 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  80 - 600 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis