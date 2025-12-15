ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Ağustos ayında %1,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %50,7 düşüşle 18.927 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 24,8 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 40,5 milyon $’a kıyasla 28,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.607 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 8.509 mt’a kıyasla 10.238 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 6.161 mt ile Kanada ve 1.527 ile Vietnam takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.