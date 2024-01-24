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ABD’nin ağır profil ihracatı Kasım ayında %11,7 düştü

Çarşamba, 24 Ocak 2024 09:42:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %11,7 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 düşüşle 24.582 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 44,6 milyon $’a kıyasla 30,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 15.853 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 20.061 mt’a kıyasla 17.548 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.756 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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