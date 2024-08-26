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ABD’nin ağır profil ihracatı Haziran’da aylık %22,4 geriledi

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 10:15:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı, bir önceki aya kıyasla %22,4 ve yıllık %32,9 düşüşle 26.787 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 39,6 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 55,9 milyon $’a kıyasla 29,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 24.640 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 26.057 mt’a kıyasla 19.363 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.280 mt ile Meksika ve 1.331 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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