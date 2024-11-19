ABD’nin ağır profil ihracatı Eylül’de aylık %25,9 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %25,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,7 düşüşle 30.501 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 40,5 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a kıyasla 32,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 25.151 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 21.236 mt’a kıyasla 20.936 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.204 mt ile Meksika ve 1.583 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.