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ABD’nin ağır profil ihracatı Eylül ayında %10,3 düştü

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:17:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %10,3 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %9,8 düşüşle 31.006 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 48,2 milyon $’a ve 2022 yılının Eylül ayında kaydedilen 49,5 milyon $’a kıyasla 38,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 24.299 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 22.256 mt’a kıyasla 21.237 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.525 mt ile Meksika ve 1.986 ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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