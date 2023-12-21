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ABD’nin ağır profil ihracatı Ekim ayında %10,2 düştü

Perşembe, 21 Aralık 2023 09:21:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %10,2 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %16,3 düşüşle 27.042 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 38,1 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 45,8 milyon $’a kıyasla 33,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 21.237 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 19.557 mt’a kıyasla 15.852 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.976 mt ile Meksika, 2.065 ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.326 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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