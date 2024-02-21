ABD’nin ağır profil ihracatı Aralık ayında %10,2 düştü

Çarşamba, 21 Şubat 2024 09:27:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %10,2 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %23,4 düşüşle 22.084 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 30,7 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 37,7 milyon $’a kıyasla 27,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 17.548 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 15.967 mt’a kıyasla 15.582 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.590 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.