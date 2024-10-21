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ABD’nin ağır profil ihracatı Ağustos’ta aylık %11,1 artış kaydetti

Pazartesi, 21 Ekim 2024 09:32:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %11,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %1,6 artışla 38.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 38,2 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 48,2 milyon $’a kıyasla 40,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 24.096 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 24.298 mt’a kıyasla 24.096 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.809 mt ile Meksika ve 3.731 mt ile Dominik Cumhuriyeti takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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