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ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Nisan ayında %33,9 düştü

Çarşamba, 25 Haziran 2025 09:55:09 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %33,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %54,4 düşüşle 16.894 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 27,8 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 41,6 milyon $’a kıyasla 20,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 19.541 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 22.606 mt’a kıyasla 11.248 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.639 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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