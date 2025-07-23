ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Mayıs ayında %27,4 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %27,4 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %37,7 düşüşle 21.529 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 20,3 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 39,7 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 11.248 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 24.635 mt’a kıyasla 16.207 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.908 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.