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ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026'nın Ağustos ayında hafifçe yükseldi

Pazartesi, 12 Ekim 2026 10:20:27 (GMT+3)   |   San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), ABD'li çelik tesislerinden 2026'nın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 7.456.641 mt'a kıyasla %0,01 ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 7.042.208 mt'a kıyasla %5,9 artışla 7.457.561 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Ocak-Ağustos döneminde ise 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 55.066.308 mt'a kıyasla %5,4 artışla 58.030.063 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

2026'nın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatları %11, sıcak haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %9 ve soğuk haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %0,1 arttı.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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