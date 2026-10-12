ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026'nın Ağustos ayında hafifçe yükseldi

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), ABD'li çelik tesislerinden 2026'nın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 7.456.641 mt'a kıyasla %0,01 ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 7.042.208 mt'a kıyasla %5,9 artışla 7.457.561 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.
Ocak-Ağustos döneminde ise 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 55.066.308 mt'a kıyasla %5,4 artışla 58.030.063 mt sevkiyat gerçekleştirildi.
2026'nın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatları %11, sıcak haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %9 ve soğuk haddelenmiş sac ve şerit sevkiyatları %0,1 arttı.