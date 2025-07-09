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ABD HiSteel’den ithal kalın etli dikdörtgen boruda damping olmadığına karar verdi

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 11:32:12 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore merkezli HiSteel’den ithal edilen kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya yönelik 1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde HiSteel’in normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.

Söz konusu kararın 8 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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