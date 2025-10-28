Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Eylül döneminde %0,9 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %10 artışla 888.672 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında İspanya’da %16,4, Almanya’da %12,8, İtalya’da %4,2 ve Fransa’da %1 artış görüldü.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %0,9 yükselerek 8,06 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa, İtalya ve Almanya’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %6,3, yıllık %2,9 ve yıllık %0,3 azalırken, İspanya’da ise yıllık %14,8 arttı.