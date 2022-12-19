ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterdi

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:11:23 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 16 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşüşle 776 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı bir adet artışla 154 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise beş adet düşüşle 620 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 197 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 199 adet seviyesine indi. Sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 32 adet artış kaydetmiş oldu.