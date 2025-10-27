 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
Tenaris Meksika’daki Trion derin deniz projesi için hat borusu tedarik edecek

Pazartesi, 27 Ekim 2025 14:15:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Meksika kıyılarından yaklaşık 180 km uzaklıktaki Perdido Fold Belt bölgesinde bulunan Trion projesi için muhafaza ve hat borusu tedarik etmek üzere bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Woodside Petróleo Operaciones de México (%60) ve Pemex (%40) ortaklığında geliştirilen Trion projesi, Meksika’nın ilk açık deniz petrol üretim projesi olma özelliğini taşıyor. İlk petrolün 2028 yılında çıkarılması planlanırken, projenin günlük 100.000 varil üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Tedarik ve teknoloji kapsamı

Tenaris, Rig Direct® hizmet modeli kapsamında, 1.600 mt’u Super 13 Krom çelik kalitesi olmak üzere 12.000 mt muhafaza borusu ve boru tedarik edecek. Projenin deniz içerisindeki altyapısı için akış hatları ve yükselticilerde kullanılmak üzere yaklaşık 16.000 ton hat borusu tedarik edilecek. Bu hat boruları arasında, akış güvencesi için TenarisShawcor Marine beş katmanlı sentetik ve katı polipropilen ile korozyon koruması için TenarisShawcor füzyonla birleştirilmiş epoksi, üç katmanlı polipropilen ve sıvı epoksi kaplamalar yer alıyor. Hat borusu ve kaplamalar, Tenaris’in entegre One Line® proje çözümleri kapsamında sağlanacak.


Etiketler: Boru Borular Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi Tenaris Group 

