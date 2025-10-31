 |  Giriş 
Borusan Berg Pipe, ABD’den 686 milyon $’lık hat borusu siparişleri aldı

Cuma, 31 Ekim 2025 12:21:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru), ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın yürüttüğü ticari görüşmelerin ardından toplam 686 milyon $ değerinde yeni hat borusu siparişleri aldığını duyurdu.

Teslimatlar 2026 ve 2017 yıllarında gerçekleşecek

Yeni sözleşmeler kapsamında üretilecek büyük çaplı hat borularının teslimatlarının 2026 ve 2027 yılları boyunca gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Borusan Boru’ya göre siparişlerin 2026 ve 2027 yıllarında konsolide gelire sırasıyla yaklaşık 230 milyon $ ve 456 milyon $ katkı sağlaması öngörülüyor.

Ancak şirket, bu finansal katkıların projenin ilerleme durumuna ve piyasa koşullarındaki olağan değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğine dikkat çekti.


