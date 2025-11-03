 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vallourec...

Vallourec Brezilya’daki Orca derin su sahası için dikişsiz hat boruları tedarik edecek

Pazartesi, 03 Kasım 2025 11:55:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, İngiltere merkezli petrol ve gaz şirketi TechnipFMC’in Brezilya'nın Santos havzasındaki Orca derin su sahası (eski adıyla Gato do Mato) için hat boruları tedarik etmek üzere önemli bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Söz konusu sözleşme, yükseltici ve akış hatları için tasarlanan 20.000 mt’un üzerinde deniz altı birinci kalite dikişsiz karbon çelik hat borularının imalatı ve teslimatının yanı sıra korozyon önleyici kaplamalar ve ısı yalıtımını da kapsıyor. Vallourec’in Thermotite do Brasil’i satın almasından bu yana bu alanda sunduğu ilk ürün olan ısı yalıtım bileşeni, şirketin entegre hizmet modelini yansıtıyor.


Etiketler: Boru Borular Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

AB’nin dördüncü çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı uzun mamul kotaları tükenmek üzere

31 Eki | Çelik Haberler

Borusan Berg Pipe, ABD’den 686 milyon $’lık hat borusu siparişleri aldı

31 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları dalgalı seyretti

30 Eki | Boru

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden yükseldi - 44. hafta, 2025

28 Eki | Çelik Haberler

Tenaris Meksika’daki Trion derin deniz projesi için hat borusu tedarik edecek

27 Eki | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı G5PS spiral boru üretimini 1 milyon mt’un üzerine çıkaracak

27 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yeniden hafif düşüşler kaydetti

23 Eki | Boru

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo ve kaplamalı sac ithalat kotaları bitti, inşaat demiri kotası tükenmek üzere

22 Eki | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları değişmedi

22 Eki | Boru

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis