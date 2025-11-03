Vallourec Brezilya’daki Orca derin su sahası için dikişsiz hat boruları tedarik edecek

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, İngiltere merkezli petrol ve gaz şirketi TechnipFMC’in Brezilya'nın Santos havzasındaki Orca derin su sahası (eski adıyla Gato do Mato) için hat boruları tedarik etmek üzere önemli bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Söz konusu sözleşme, yükseltici ve akış hatları için tasarlanan 20.000 mt’un üzerinde deniz altı birinci kalite dikişsiz karbon çelik hat borularının imalatı ve teslimatının yanı sıra korozyon önleyici kaplamalar ve ısı yalıtımını da kapsıyor. Vallourec’in Thermotite do Brasil’i satın almasından bu yana bu alanda sunduğu ilk ürün olan ısı yalıtım bileşeni, şirketin entegre hizmet modelini yansıtıyor.