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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı önceki haftaya kıyasla azalırken, Kanada’da artış görüldü

Salı, 03 Aralık 2024 09:50:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 27 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 582 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yine 1 adet artışla 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 482 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 43 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 205 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 13 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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