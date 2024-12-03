ABD’de sondaj kulelerinin sayısı önceki haftaya kıyasla azalırken, Kanada’da artış görüldü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 27 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 582 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yine 1 adet artışla 100 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 482 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 43 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 205 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 13 adet artış kaydetti.