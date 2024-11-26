ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 583 adet seviyesine geriledi.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yine 2 adet düşüşle 99 adet seviyesine inerken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 484 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 201 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 4 adet artış kaydetti.