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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi

Salı, 26 Kasım 2024 09:34:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 583 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yine 2 adet düşüşle 99 adet seviyesine inerken petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 484 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 39 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 201 adet seviyesine yükseldi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 4 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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