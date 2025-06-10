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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da artış kaydetti

Salı, 10 Haziran 2025 09:58:29 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 6 Haziran tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 559 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 5 adet artışla 114 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 19 adet düşüşle 445 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 35 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 114 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 29 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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