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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da yine düştü

Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir 2 adet artarak 96 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise 1 adet ...

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