ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da geriledi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 6 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet artışla 589 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı yine 2 adet artışla 102 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 3 adet artışla 487 adet seviyesine yükseldi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 37 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 11 adet düşüşle 194 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla yatay seyretti.