ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 17 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 585 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 98 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 487 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 134 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 7 adet artış kaydetti.