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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü

Salı, 22 Nisan 2025 09:54:54 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 17 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 585 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 98 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 1 adet artışla 487 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet düşüşle 134 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 7 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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