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ABD Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 15:32:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Yunanistan’dan ithal edilen geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 19 Nisan 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Yunanistan merkezli Corinth Pipeworks Pipe Industry’nin söz konusu inceleme döneminde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %41,04 oranında belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı sıfır oranında yer alıyordu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060 ve 7305.19.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  borular  boru  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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