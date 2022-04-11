ABD Vietnam’dan ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı Vietnam’dan ithal edilen OCTG borulara yönelik 1 Eylül 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Vietnam’ın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.
Bakanlık Vietnam merkezli SeAH Steel VINA Corporation için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,49 oranında belirledi.
Nihai antidamping vergileri 11 Nisan tarihinden itibaren geçerli.
İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı %4,67 oranında yer alıyordu.