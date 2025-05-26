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ABD Vietnam’dan ithal kaynaklı basınç borusuna yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:44:28 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal kaynaklı basınç borusuna yönelik 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Vietnamlı Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited (Sonha SSP) ve Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd.’nin (Vinlong) söz konusu ürünü bahsi geçen dönem içinde normal değerlerin altından sattığını tespit etti. İki şirket için de ağırlıklı ortalama damping marjı ön sonuçlarda olduğu gibi %144,59 olarak belirlendi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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