ABD, Vietnam çıkışlı inşaat demirine yönelik nihai antidamping kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam çıkışlı inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasında nihai olumlu kararını açıklayarak 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasındaki soruşturma döneminde söz konusu ürünlerin ABD'de normal değerlerin altından satıldığını tespit etti.

Bakanlık Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company, Hoa Phat Hai Duong Steel Joint Stock Company, Hoa Phat Hung Yen Steel Limited Liability Company ve Hoa Phat Prestressed Concrete Company Limited şirketlerinden oluşan Hoa Phat Group için %128,53 oranında ağırlıklı ortalama damping marjı belirledi. Ayrıca Vietnam geneli için %136,57 damping marjı tespit edildi.

Soruşturma konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde (HTSUS) 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında yer alıyor.