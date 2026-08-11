ABD, Bulgaristan'dan inşaat demiri ithalatına yönelik nihai antidamping vergisi kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Bulgaristan'dan inşaat demiri ithalatına yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasındaki inceleme döneminde Bulgaristan'dan ithal inşaat demirinin normal değerlerin altından satıldığını tespit etti.
Bakanlık Promet Steel JSC için ağırlıklı ortalama damping marjını %53,27 olarak belirlerken, diğer tüm Bulgar ihracatçılar için de %53,27 oranında damping marjı belirledi.
Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında bulunuyor.
Antidamping vergisi incelemesi 30 Haziran 2025 tarihinde başlatılmıştı. Nihai karar, 30 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun nihai olumlu zarar kararı vermesi halinde bakanlık antidamping vergisi kararı yayımlayacak.