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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düştü

Salı, 15 Nisan 2025 10:14:57 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 11 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 583 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 97 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 8 adet düşüşle 486 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 34 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 15 adet düşüşle 138 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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