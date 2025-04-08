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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı

Salı, 08 Nisan 2025 09:19:57 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre 4 Nisan tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 2 adet düşüşle 590 adet seviyesine geriledi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 7 adet düşüşle 96 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 4 adet artışla 494 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 30 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 10 adet düşüşle 153 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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