ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 28 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 593 adet seviyesine çıktı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 102 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 491 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 36 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 248 adet seviyesinde yer aldı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.