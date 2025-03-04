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ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Salı, 04 Mart 2025 09:32:02 (GMT+3)   |   San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 28 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 593 adet seviyesine çıktı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 102 adet olurken, petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 491 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 36 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 248 adet seviyesinde yer aldı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 17 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika 

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