ABD ve İngiltere ticaret anlaşması imzalayabilir, İngiltere yeni vergilerden kaçınabilir

ABD Başkanı Donald Trump “vergi konusunda istisna veya muafiyet olmayacak” sözünden cayacak gibi görünüyor. Basında çıkan haberlere göre Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda ülkeler arasındaki ticaret müzakereleri yeniden başladı. Müzakereler sonucunda yeni bir ticaret anlaşması imzalanabilir.

ABD ile İngiltere arasında imzalanabilecek olası bir ticaret anlaşması, ABD’nin İngiltere’ye vergi uygulamasının önüne geçebilirken, aynı zamanda ABD’yi İngiltere’nin sık sık tehdit ettiği vergilerden koruyabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Trump, vergisiz ya da kota anlaşmaları kapsamında ithalat yapılan Kanada, Meksika, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, AB ülkeleri, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirildiğini açıklamıştı ve vergi konusunda herhangi bir istisna ya da muafiyet olmayacağını ifade etmişti.