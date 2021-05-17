ABD ve AB vergi konusunda geçici bir anlaşma sağlayabilir

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 16:24:07 (GMT+3) | Brescia

Bloomberg’e göre, ABD’de Biden yönetimi, yakında AB ile vergi konusunda bir anlaşma yapabilir. ABD ile AB, mevcut vergileri artırmayabilir ve fazla çelik kapasitesi konusunda görüşmeye başlayabilir. AB halihazırda her iki tarafta üretilen ürünlerden alınan tüm vergileri altı ay boyunca kaldırmayı önerirken, uzun vadeli görüşmeler devam ediyor. Bazı kaynaklara göre, vergilerin karşılıklı olarak kaldırılması yönünde çalışılsa da her iki taraf da henüz buna hazır değil. Joe Biden, ABD Başkanı olarak gerçekleştireceği ilk yurt dışı gezisinde, önümüzdeki ay Brüksel’de ABD-AB zirvesine katılacak. Biden ve Avrupalı liderler ticari iş birliği konusunda görüşecek.

ABD’de, Donald Trump’ın 1962 Ticaretin Genişletilmesi Kanunu’nu kullanarak yürürlüğe soktuğu 2018 yılının Mart ayından bu yana, çelik ithalatına %25 ve alüminyum ithalatına da %10 vergi uygulanıyor. AB ise birkaç ay sonra bu önlemlere, Harley-Davidson motosikletleri, Levi Strauss & Co. pantolonları ve burbon viski dahil ABD menşeli birçok ürüne ilave ithalat vergisi uygulayarak yanıt vermişti.